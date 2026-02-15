Timo Werner wechselt bald von Leipzig nach Kalifornien - zuvor aber gibt es noch private schöne Neuigkeiten. Der Fußballspieler hatte im Sommer seine Partnerin Paula geheiratet, nun sind die beiden zum ersten Mal Eltern geworden.

Mit einem süßen Foto hat Fußballstar Timo Werner (29) bestätigt, dass er Vater geworden ist. Er teilte am Samstagabend ein Posting seiner Ehefrau Paula. Die Aufnahme zeigt einen Säugling in einem hellen Babybody und weißen Söckchen im Bett liegen. Das Gesicht ist nicht zu erkennen.

Dazu teilten die stolzen Eheleute mit: "Plot twist - wir sind Eltern. Unser schönstes Geheimnis." Weitere Details, etwa zu Geschlecht, Namen und Geburtsdatum, gaben sie nicht bekannt. Offenbar kam das Kind aber in Leipzig zur Welt, denn das dortige Universitätsklinikum ist verlinkt.

Familienglück und neuer Verein in den USA

Wie "Bild" berichtete, freut sich das Paar über eine Tochter, die am Mittwoch zur Welt gekommen sein soll. Für Timo Werner ändert sich dieses Jahr also viel: Denn neben dem privaten Familienglück steht ein großer beruflicher Wechsel an. Am heutigen Sonntag verabschiedet er sich von seinem Klub RB Leipzig. Werner hat einen neuen Vertrag bei den San José Earthquakes in der amerikanischen MLS unterschrieben, der bis Juni 2028 läuft. Wann ihm seine Frau mit dem Baby nach Kalifornien folgen wird, ist laut der Zeitung noch unklar.

Im Sommer feierten sie ihre Traumhochzeit in der Sonne

Timo und Paula Werner sind seit 2016 ein Paar. Im Jahr 2023 hielt er um ihre Hand an, die Hochzeit erfolgte im Juni 2025 auf Mallorca.