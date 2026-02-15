Timo Werner wechselt bald von Leipzig nach Kalifornien - zuvor aber gibt es noch private schöne Neuigkeiten. Der Fußballspieler hatte im Sommer seine Partnerin Paula geheiratet, nun sind die beiden zum ersten Mal Eltern geworden.
Mit einem süßen Foto hat Fußballstar Timo Werner (29) bestätigt, dass er Vater geworden ist. Er teilte am Samstagabend ein Posting seiner Ehefrau Paula. Die Aufnahme zeigt einen Säugling in einem hellen Babybody und weißen Söckchen im Bett liegen. Das Gesicht ist nicht zu erkennen.