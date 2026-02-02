Kurz vor Prozessbeginn: Marius Borg Høiby muss mindestens vier Wochen in U-Haft

1 Marius Borg Høiby, der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit. (Archivbild) Foto: AFP/HAKON MOSVOLD LARSEN

Kurz vor Beginn seines Prozesses wird der Sohn der norwegischen Kronprinzessin festgenommen. Es geht um neue Vorwürfe – ein Richter ordnet längere Haft an.











Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, muss wegen weiterer Gewaltvorwürfe für mindestens vier Wochen in Untersuchungshaft. Das entschied ein Richter am Nachmittag in Oslo, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete. Høiby war am Sonntagabend festgenommen worden. Der 29-Jährige werde des körperlichen Übergriffs, der Drohung mit einem Messer und des Verstoßes gegen ein Besuchsverbot verdächtigt, teilte die Polizei mit.