Maria Riva (1924-2025) ist tot. Die Tochter von Schauspiellegende Marlene Dietrich (1901-1992) ist rund eineinhalb Monate vor ihrem 101. Geburtstag gestorben. Wie ihre Familie gegenüber "The Hollywood Reporter" bestätigte, starb Riva am Mittwoch im Schlaf in Gila im US-Bundesstaat New Mexico, wo sie seit knapp zwei Jahren bei ihrem Sohn Peter Riva lebte.