Kurz nach Met Gala: Heidi Klum mit süßer Begleitung beim OMR-Festival in Hamburg

Kurz nach der Met Gala absolvierte Modelmama Heidi Klum einen Auftritt in Hamburg. Beim OMR-Festival hatte sie Hündchen Fritz im Schlepptau.
Gerade zog sie noch bei der Met Gala in New York alle Blicke auf sich, jetzt trat Heidi Klum (52) beim OMR-Festival auf. Auf der Bühne der Digitalmesse erschien das Model mit besonders süßer Begleitung: dem neuen Familienhund Fritz. "Den habe ich jetzt gerade vor vier Wochen in New York adoptiert und der ist noch ein kleines Baby und den muss ich jetzt überall mit hinschleppen, sagte Klum laut NDR über ihren tierischen Kompagnon, der während des Auftritts auf ihrem Schoß verblieb.