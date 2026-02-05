Große Teile des Stadtgebiets waren am Donnerstag von einem Stromausfall betroffen. Die Ursache steht inzwischen fest.
In der Landeshauptstadt ist am Donnerstagmorgen großflächig der Strom ausgefallen. Große Auswirkungen hatte der Abfall im Hochspannungsnetz auf das Leben im Kessel nicht. Die Stadtbahnen standen kurz still , in vielen Gebäuden flackerten kurz die Lichter, auch Internet und Telefon funktionierten in einigen Haushalten nicht mehr. In den Stuttgarter Kliniken fielen einige Untersuchungsgeräte kurzzeitig aus – ohne größere Folgen. Die meisten Stuttgarterinnen und Stuttgarter nahmen es gelassen.