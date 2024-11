1 Ging für 6,2 Millionen Dollar über die Bühne: eine Banane. Foto: dpa

Eine an die Wand geklebte Banane des Künstlers geht in New York für 6,2 Millionen Dollar über die Bühne. Der Käufer spricht von einem „ikonischen Werk“, und überrascht mit einer Ankündigung.











Link kopiert



Eine mit Klebeband an einer Wand befestigte Banane ist bei einer Auktion in New York am Mittwoch für satte 6,2 Millionen Dollar versteigert worden.

Der neue Besitzer: der Kryptowährungsunternehmer Justin Sun. Ihm war das Werk des Italieners Maurizio Cattelan mit dem Namen „Comedian“ umgerechnet rund 5,9 Millionen Euro wert, erklärte das Auktionshaus Sotheby’s. Bei der Auktion war ein Richtpreis von einer bis 1,5 Millionen Dollar ausgegeben worden. Lesen Sie auch Käufer ist „ganz begeistert“ vom Kauf der Banane Der Käufer der Banane, Justin Sun, meldete sich im Anschluss auf der Plattform X zu Wort. Sun: „Ich bin ganz begeistert, bekanntzugeben, dass ich die Banane gekauft habe!“ Weiter schreibt Sun von einem „ikonischen Werk“. Es sei nicht nur ein Kunstwerk, es stelle ein kulturelles Phänomen dar, das Kunst, Memes und die Kryptowährungs-Community verbinde. Überraschenderweise kündigte er direkt an, die Banane in den kommenden Tage essen zu wollen. Das sei Teil eines „einzigartigen, künstlerischen Erlebnisses“, so Sun weiter. Bananen-Installation wird zwei Mal gegessen Der italienische Künstler Maurizio Cattelan ist für seine häufig skurrilen Skulpturen bekannt und hatte die Bananen-Installation ursprünglich 2019 auf der Art Basel Miami Beach vorgestellt. Damals setzte er einen Preis von 120.000 Dollar fest. Der amerikanische Aktionskünstler David Datuna riss die Banane daraufhin von der Wand und aß sie. Einige Jahre später gab es einen ähnlichen Vorfall in einem Museum in Südkorea, wo ein Kunststudent die Frucht von der Wand nahm, schälte, aß und die Schale dann wieder an die Wand klebte. „Comedian“ wurde bereits zwei Mal von der Wand genommen und gegessen. Foto: AFP/TIMOTHY A. CLARY Cattelan habe das nicht gestört, hieß es. Nach seinen Instruktionen soll die reife Banane an der Wand alle zwei oder drei Tage ersetzt werden. Der Käufer erwarb also eher die Idee Cattelans mit einem Zertifikat, statt die Banane und das Klebeband selbst. Für den Künstler ist die Banane „kein Witz“ Als Cattelan „Comedian“ erstmals vorstellte, sorgte es für ungeahntes Aufsehen. Die Banane 160 Zentimeter über dem Boden an der Wand war der Star der Art Basel. Einige waren ungläubig, andere fasziniert, wieder andere empört: Das war doch keine Kunst. Oder doch? Kritiker sagen, dass jedes große Kunstwerk auch Wut auf sich zieht. Dies liege in der Kraft eines Objekts, das die Grenzen dessen, was wir als normal betrachten, verschiebt. Viele Betrachterinnen und Betrachter betonten aber auch, wie absurd und humoristisch „Comedian“ ist. Der Künstler selbst sah das in einem Interview vor einigen Jahren ein wenig anders: „Für mich war Comedian kein Witz; es war ein aufrichtiger Kommentar und eine Reflexion darüber, was wir wertschätzen. Auf Kunstmessen regieren Geschwindigkeit und Geschäft, also sah ich es so: Wenn ich auf einer Messe sein müsste, könnte ich eine Banane verkaufen, wie andere ihre Gemälde verkaufen. Ich könnte innerhalb des Systems spielen, aber mit meinen Regeln“, sagte Cattelan. In einem von Sotheby’s produzierten Video heißt es dazu: „Dies ist ein Werk, das seine Kraft aus der Frage bezieht, wie wir Kunst bewerten. Und es gibt kein besseres Forum, um den Wert von Kunst und einem einzelnen Objekt zu beurteilen, als die Plattform einer Auktion.“