Kurioses aus Heidenheim: Polizei weckt schlafenden Einbrecher

1 Die Polizei entdeckte einen schlafenden Einbrecher. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine Anwohnerin hört verdächtige Geräusche aus einem Laden und ruft die Polizei. Die Beamten umstellen das Gebäude. Doch dann machen sie einen ungewöhnlichen Fund.











Einen mutmaßlichen Einbrecher hat auf seinem Beutezug die Müdigkeit überkommen: Polizisten weckten den schlafenden 39-Jährigen in einem Laden in Heidenheim. Der Mann habe einen Rucksack mit Tabakwaren und weiterem Diebesgut bei sich gehabt, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge soll der Mann am frühen Morgen durch ein gekipptes Fenster in den Laden eingebrochen sein.