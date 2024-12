Kurioses aus dem Kreis Heilbronn: Nikolaus hat Ilsfeld wieder auf dem Radar

3 Nikolaus hat Ilsfeld wieder auf dem Radar. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Stilecht mit Mütze, rotem Mantel und weißem Bart wird eine Blitzer-Säule in Ilsfeld im Kreis Heilbronn pünktlich an jedem 6. Dezember in ein traditionsreiches Nikolaus-Kostüm gehüllt - auch in diesem Jahr. Unbekannte haben dem sonst eher schmucklosen Radargerät am Straßenrand erneut die farbenfrohe Verkleidung übergezogen - und zumindest offiziell sind weder Rathaus noch Polizei und Landratsamt verantwortlich für den kleinen Schabernack.