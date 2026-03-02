Kurioser Start beim Krimi-Dauerbrenner: Großstadtrevier ist zurück und holt zwei Folgen nach

Am 2. März kehrt das "Großstadtrevier" ins Erste zurück. Bevor die 38. Staffel startet, werden zunächst zwei bislang nicht ausgestrahlte Folgen der 37. Staffel gezeigt. Zudem feiert die Kultserie ein rundes Jubiläum.
Es ist ein ungewöhnlicher Auftakt für einen der größten Krimi-Dauerbrenner im deutschen Fernsehen: Wenn das "Großstadtrevier" am 2. März um 18:50 Uhr in den ARD-Montagvorabend zurückkehrt und "Morden im Norden" in die Staffelpause schickt, setzt die St.-Pauli-Wache nicht sofort auf neue Folgen. Stattdessen werden zunächst zwei Episoden nachgereicht, die noch zur 37. Staffel gehören und bislang nie ausgestrahlt wurden.