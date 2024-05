3 Die Kamel-Dame Suleika mit dem Zirkusdirektor Alois Frank. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Tierischer Einsatz für die Stuttgarter Polizei: Ein Kamel büxt am Freitag aus einem Zirkus aus und läuft durch Stuttgart. Der Zirkusdirektor erklärt, wie es dazu kommen konnte. Hier gibt es das Video.











Ein aus dem Circus Alaska in Stuttgart-Vaihingen ausgebüxtes Kamel hat die Polizei am Freitagnachmittag in Stuttgart in Atem gehalten. Beamte konnten das Tier schließlich in einem Garten in Kaltental dingfest machen. Der Zirkusdirektor Alois Frank kam höchstpersönlich, um sein Kamel in Empfang zu nehmen.