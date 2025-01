Kurioser Fund in Waiblingen: Motorroller auf der Herrentoilette

Waiblinger Polizei sucht Zeugen In Spanien gestohlen – Auto in zwei Unfälle verwickelt

Ein unbekannter Mitsubishi-Fahrer ist in der Nacht zum Samstag in Waiblingen in zwei Unfälle verwickelt und entfernt sich in beiden Fällen vom Unfallort – beim letzten Unfall zu Fuß. Kurios: Das Auto wurde in Spanien gestohlen und hatte französische Kennzeichen.