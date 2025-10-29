Auf einem Bauplatz in Erdmannhausen steht unerlaubt ein Schuppen. Anwohner sitzen den Behörden deshalb im Nacken. Die Pächter sind fassungslos und wehren sich gegen einen Abriss.
Wasser auf die Mühlen all jener, die eine überbordende Bürokratie in Deutschland anprangern, dürfte dieser Fall aus Erdmannhausen sein. Seit mehr als vier Jahren beschäftigen sich verschiedene Behörden mit einer kleinen Gartenhütte in der Kommune. Der Schuppen wurde widerrechtlich auf einem Bauplatz in der Lilienstraße aufgestellt. Das schien lange niemanden zu stören – bis erzürnte Nachbarn das Landratsamt Ludwigsburg hellhörig machten. Damit hatte sich das Thema in den Amtsstuben festgeklebt.