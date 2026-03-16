Kuriose Szene bei Drittligaspiel: VfB Stuttgart II gegen TSG Hoffenheim II – Streit um fragwürdige Rote Karte

Im Drittligaspiel zwischen VfB Stuttgart II und Hoffenheim II sorgt eine Szene für Wirbel. TSG-Profi Yannis Hör kickt eine Ball und trifft einen VfB-Betreuer - und sieht rot.
Es sind Entscheidungen, die Schiedsrichter in Sekunden treffen – und die anschließend oft stunden- oder sogar tagelang für Diskussionen sorgen. Eine solche Szene ereignete sich am vergangenen Sonntag in der Mechatronik Arena in Aspach und löste zunächst Verwunderung und später große Verärgerung unter den Fans aus. Was war passiert?