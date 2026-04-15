Kuriose Gesundheitstheorie: Donald Trump glaubt laut Arzt, dass Fanta Krebszellen tötet

Süßigkeiten, Diät-Cola und Fanta: US-Präsident Donald Trump glaubt, dass all das gut für seine Gesundheit sei. Trumps Zauberdoktor Dr. Oz hat im Podcast von Donald Trump Jr. Pikantes über die Ernährungsgewohnheiten des Präsidenten verraten.
Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten Gesundheitsexperten empfängt, könnte man erwarten, dass dabei ernste Themen besprochen werden. Was Dr. Mehmet Oz dagegen aus seinen Begegnungen mit Donald Trump zu berichten hat, klingt eher wie eine Anekdote aus einem Slapstick-Film.