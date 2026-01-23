Kurden-Demo: Kurdische Gemeinde ruft zur Gewaltfreiheit auf

1 Die Kurdische Gemeinde befürwortet friedliche Proteste, die auf die Lage der Menschen in Rojava aufmerksam machen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart (Archiv/Symbolbild)

Deutschlandweit gehen Kurden wegen der Lage in Rojava auf die Straße. Dabei kam es zu Gewalt und Ausschreitungen. Die Kurdische Gemeinde rät zur Besonnenheit.











„Proteste für Rojava sind ein demokratisches Recht, sie müssen jedoch friedlich bleiben.“ Mit dieser deutlichen Botschaft hat sich der Landesverband Baden-Württemberg der Kurdischen Gemeinde zu Wort gemeldet. Es ist eine Reaktion auf die Geschehnisse bei Demos dieser Tage in Stuttgart und anderen deutschen Städten, bei denen Teile der Versammlungsteilnehmenden gewalttätig wurden. In Stuttgart wurden am Dienstag Polizeikräfte bei einer Versammlung mit rund 2000 Personen attackiert und mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen. Außerdem wurde am Mittwoch ein Syrer nach einem Konflikt mit einer Gruppe in einer Demo am Rotebühlplatz niedergestochen und schwer verletzt.