1 Ernst Wolfs Werke bestehen aus jeweils zwei Teilen. Foto: Simon Granville

In der letzten Ausstellung des Korntal-Münchinger Kunstvereins vor der Sommerpause zeigt der Stuttgarter Maler Ernst Wolf sein Werk. „Großes Rot gleichzeitig“ heißt die Schau, die von diesem Sonntag, 29. Juni, an in der Galerie 4/1 im Stadtteil Korntal zu sehen ist (Vernissage: 11.30 Uhr).