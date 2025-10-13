Kunstmuseum Stuttgart: Weshalb schließt das Kunstmuseum Stuttgart im April 2026?

Die Nachricht sorgte für Aufsehen: Das 2005 eröffnete Kunstmuseum Stuttgart muss mehrere Monate schließen. Was passiert da? Wir haben die Fakten.
Nach einem fulminanten Finale für das Doppeljubiläum 20 Jahre Kunstmuseum Stuttgart und 100 Jahre Städtische Kunstsammlung geht der Blick von Direktorin Ulrike Groos schon wieder weit ins nächste Jahr. Vor allem ein Thema beschäftigt sie und ihr Team – die geplante Schließung des Hauses von April 2026 an. Wie von unserer Zeitung berichtet, muss das 2005 eröffnete Gebäude umfassend saniert werden. Welche Arbeiten stehen an? Erstmals veröffentlicht das Kunstmuseum jetzt Eckpunkte der Sanierung.