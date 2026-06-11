Kunstmuseum Stuttgart: Mit uns näher dran an der Schau „Das kalte Herz“ im Kunstgebäude Stuttgart

Wie sieht es hinter den Kulissen der Kultureinrichtungen in Stuttgart aus? Unsere Reihe „Ortstermin“ gibt Antworten. Nächste Station ist am 17. Juni die Schau „Das kalte Herz“.
Das Kunstmuseum Stuttgart ist wegen dringender Sanierungsarbeiten geschlossen – und zeigt doch eine neue große Sonderausstellung. Wie das geht? „Das kalte Herz“ (bis zum 4. Oktober, Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr, Mi 11 bis 20 Uhr) findet im Kunstgebäude am Schlossplatz statt. Als Parcours voller Entdeckungen zeigt sich das Panorama der Werke, die zum Teil eigens unter Bezug auf das Märchen von Wilhelm Hauff entstanden sind.