Kunstmuseum Stuttgart: Leer und verlassen? Wie sieht es aktuell im Kunstmuseum Stuttgart aus?

Das Kunstmuseum Stuttgart ist zu. Geschlossen wegen dringender Sanierungsarbeiten. Alle Kunstwerke mussten raus. Und jetzt? Was passiert da hinter verschlossenen Türen? Wir waren drin.
An der markanten Glasfassade des Kunstmuseums Stuttgart am Schlossplatz strahlt weithin ein gelbes Herz. Ein Hinweis auf die aktuelle Ausstellung: „Das kalte Herz“. Darunter aber ein Pfeil. Er weist nach rechts – und zu lesen ist: „Kunstgebäude“. Dort also, im Kunstgebäude, auf der anderen Seite des Schlossplatzes, findet die Schau „Das kalte Herz“ statt. Und das Kunstmuseum? Ist zu, geschlossen wegen Sanierung. Wir waren trotzdem drin.