Kunstgebäude Stuttgart: Was taugt die Ausstellung „Das kalte Herz“ im Kunstgebäude am Schlossplatz?

Märchenhaft? Das Kunstmuseum Stuttgart ist dicht und zeigt mit „Das kalte Herz“ doch eine neue Schau – im Kunstgebäude am Schlossplatz. Lohnt sich der Besuch?
Leichte Lektüre ist Wilhelm Hauffs Märchen „Das kalte Herz“ von 1827 nicht. Hauff erzählt von dem Köhler Peter Munk, der aus Sehnsucht nach Reichtum sein lebendiges Herz gegen ein gefühlloses steinernes eintauscht – und beschreibt kaum versteckt die Auswirkungen der Industrialisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Hauff erzählt von Geldgier, Gefühlskälte, sozialer Isolation und auch von Heimat. Ein Märchen als Allegorie auf eine Welt im Umbruch. Für das Team des Kunstmuseums Stuttgart eine Steilvorlage für ein besonderes Ausstellungsprojekt.