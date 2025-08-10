Kunst und Musik in Leonberg: Die schönsten Bilder vom Wochenende

21 Der Dampfhammer aus Süddeutschland: die Musiker der AC/DC-Tributeband „The Jack“ sind voll in ihrem Element. Foto: Simon Granville

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ist am zweiten Sommerferienwochenende in Leonberg einiges geboten.











Der Sommer ist zurück. Bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen bis in den späten Abend hinein feierten die Anglerfreunde des Sportfischervereins Leonberg ihr Seefest am Tiefenbachsee. Seit 50 Jahren gibt es den Verein, drei Tage lang stemmten die rund 40 Mitglieder ihre Feier. Am Grill, in der Küche und am Ausschank schwitzten sie, um ihre Gäste mit geräucherten und gegrillten Leckereien zu bewirten, an der Bar gab es kühle Getränke. Unterstützung bekamen sie dabei von Helfern befreundeter Vereine, vom Eltinger Kirbeverein und den Leonberg Alligators. Auf der Bühne im Festzelt rockte die Band „Kohala“ am Freitagabend, am Samstag gab es Blues und Rock von und mit den „Blue Beat Rebels“.