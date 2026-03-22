Kulturhighlight in Stuttgart: Lange Nacht der Museen begeistert trotz Regen

Trotz Regen strömten Kulturbegeisterte zur Langen Nacht der Museen in Stuttgart. Das waren die Highlights.
Seit 25 Jahren findet in Stuttgart jährlich die Lange Nacht der Museen statt. Auch in diesem Jahr wird klar: Stuttgarterinnen und Stuttgarter lieben die Kulturangebote ihrer Stadt. Denn sonst würden sie nicht eine Stunde bei gießendem, kaltem Regen anstehen, um den Bunker unter dem Marktplatz oder das neue Schloss zu besichtigen. Trotzdem dämpfte das Wetter die Nacht etwas, auch für die Organisatoren vom Stuttgartmagazin „Lift“.