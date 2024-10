Kulturfestival „Jetzt!“ in Backnang: Floßbauen für den Zusammenhalt

1 Die beiden Teilnehmer Sachra und Samuel fahren mit dem Team der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft auf dem selbst gebauten Floß über die Murr in Backnang. Foto: Julian Rettig

Beim Kulturfestival „Jetzt!“ in Backnang können sich Kinder selbst ausprobieren und mit ihrem Gefährt auf der Murr schippern. Organisiert wurde die Aktion von der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft. Die Veranstaltung hat auch eine pädagogische Komponente.











Am Anfang liegen an den Murr-Treppen in Backnang nur zwei blaue Tonnen, die mit Luft gefüllt sind. Daneben: Holzstäbe, Schnüre, Kordeln – also alles, was man zum Schippern über das Wasser braucht. Die Aufgabe ist naheliegend: „Baut euer eigenes Floß, das euch nachher über die Murr trägt!“