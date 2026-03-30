Kultur im Kreis Ludwigsburg: Marode Balken – Affalterbach will Zukunft der Dorfbühne auf Verein abwälzen

Die Theaterfreunde Affalterbach sind derzeit ohne eigene Spielstätte, weil die Dorfbühne marode ist. Wie geht es weiter – und wie sieht es bei anderen Theatervereinen im Landkreis aus?
„Kaufen oder nicht kaufen, das ist hier die Frage“, könnte man im Hinblick auf die Dorfbühne im Affalterbacher Ortsteil Wolfsölden Hamlets berühmten Monolog abändern. Oder gleich das Original zitieren: Sein oder Nichtsein. Denn im Kern geht es für die Theaterfreunde Affalterbach, die das rund 100 Jahre alte Gebäude bislang von der Gemeinde gemietet haben, genau darum. Entweder sie kaufen und sanieren das Gebäude auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko. Oder sie haben keine Spielstätte mehr.