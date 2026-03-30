Kultur im Kreis Ludwigsburg: Marode Balken – Affalterbach will Zukunft der Dorfbühne auf Verein abwälzen

Die Theaterfreunde Affalterbach sind derzeit ohne eigene Spielstätte, weil die Dorfbühne marode ist. Wie geht es weiter – und wie sieht es bei anderen Theatervereinen im Landkreis aus?

„Kaufen oder nicht kaufen, das ist hier die Frage“, könnte man im Hinblick auf die Dorfbühne im Affalterbacher Ortsteil Wolfsölden Hamlets berühmten Monolog abändern. Oder gleich das Original zitieren: Sein oder Nichtsein. Denn im Kern geht es für die Theaterfreunde Affalterbach, die das rund 100 Jahre alte Gebäude bislang von der Gemeinde gemietet haben, genau darum. Entweder sie kaufen und sanieren das Gebäude auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko. Oder sie haben keine Spielstätte mehr.

Mitte letzten Jahres hatte sich herausgestellt, dass die leichte Absenkung und ein ausgeprägtes Federn des Parkettbodens im Bereich des Küchentresens keine harmlose Ursache haben. Die auf dem Lehmboden darunter liegenden Holzbalken sind verfault und zum Teil schon zerbröselt. Ein von der Gemeinde Affalterbach beauftragter Gutachter erklärte deshalb eine weitere Nutzung unter den aktuellen Umständen für nicht zulässig.

Gemeinderat stimmt für Verkauf

In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Affalterbacher Gemeinderat damit auseinandergesetzt, ob und in welchem Umfang das Gebäude saniert werden oder – mit Ausnahme des Grundstücks – für einen symbolischen Preis an die Theaterfreunde verkauft werden soll. Eine Sanierung zur alleinigen Nutzung durch den Verein bezifferte die Verwaltung auf geschätzte 460.000 Euro, eine umfassendere Sanierung samt neuer Barrierefreiheit, damit die Halle auch anderen Nutzern zur Verfügung stehen kann, mit 700.000 bis 800.000 Euro.

Angesichts der finanziellen Lage der eigentlich reichen Gemeinde, die für das aktuelle Jahr wegen nicht vorhersehbarer Gewerbesteuerrückzahlungen von mehr als sieben Millionen Euro erstmals seit vielen Jahren ein Minus im Haushalt hat, folgten die Gemeinderäte einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung, die Dorfbühne zu verkaufen.

Eigene Bühne hat Vorteile, birgt aber auch Risiken

Eine eigene Bühne wäre unter den Laienspielgruppen im Kreis Ludwigsburg zumindest keine Seltenheit. Das Löchgauer Theater Fleckbutzer nutzte die Corona-Zwangspause dafür, eine Theaterhütte im Blockhausstil zu bauen, die auch für private Veranstaltungen vermietet wird. Dem Glasperlenspiel in Asperg gehört zwar nicht das gesamte Gebäude, aber der Teil davon, der für Theater und Gäste benötigt wird.

Die Schwaben-Bühne aus Asperg hingegen hatte Pech: Weil das bislang vom Verein genutzte Gebäude verkauft wurde, ist Schluss mit dem Mundarttheater. Am 17. und 18. April sollen Requisiten, Kostüme und Geschirr bei einem Flohmarkt an den Mann oder die Frau gebracht werden.

Ob sich die Theaterfreunde Affalterbach auf einen Kauf einlassen, steht indes noch nicht fest. Am 31. März wollen die Mitglieder erst einmal darüber abstimmen, ob sie ein eigenes Gutachten in Auftrag geben, um Klarheit darüber zu gewinnen, welche Arbeiten nötig wären, um das Gebäude wieder sicher zu machen.

Bislang, so der Vereinsvorstand Alfred Leiensetter, habe man von der Gemeinde auch noch nicht erfahren, zu welchen Konditionen ein Verkauf ablaufen würde. Das sei aber für eine Abstimmung dazu nötig.

Einnahmeverluste für Verein

Für die finanzielle Lage der Gemeinde zeigt Leiensetter zwar Verständnis. Dennoch findet er, die Verwaltung mache es sich mit dem Kaufangebot leicht. Hinzu komme: „Wir haben dadurch, dass alles seit Mitte letzten Jahres in der Schwebe hängt, schon eine Saison und damit Einnahmen verloren.“ Bei einer möglichen Sanierung wäre die Saison 2027 ebenfalls gelaufen, so Leiensetter.

„Und ob unsere Mitglieder so lange bei der Stange bleiben, ist auch fraglich.“ Immerhin: Die ebenfalls angebotene Lemberghalle sei zumindest eine Alternative für die Übergangszeit, wenn auch keine Dauerlösung. „Aber so könnte man den Laden am Laufen halten.“

Von außen ist die Dorfbühne top in Schuss, doch unter dem Boden lauern die Probleme. Foto: Andreas Essig

Ein weiteres Problem: Weil man bei einer Sanierung in die Statik des Gebäudes eingreifen müsse, verlange das Landratsamt dafür eine Baugenehmigung, erklärt der Affalterbacher Bürgermeister Steffen Döttinger. Die könnte eine Sanierung zusätzlich verzögern.

Erst einmal Substanz erhalten

Doch was wird aus der Dorfbühne, wenn sich die Theaterfreunde gegen einen Kauf entscheiden? „Dann müsste man auf alle Fälle den Boden öffnen, damit Luft an die Balken herankommt und sie nicht weiter verrotten“, sagt Döttinger.

So könne man wenigstens die Substanz erhalten. Was dann weiter mit dem Gebäude passiere, müsse der Gemeinderat entscheiden – ob man es, falls doch einmal wieder bessere Zeiten kommen, saniere oder andernfalls vielleicht auch abreiße. Unter Denkmalschutz stehe die Dorfbühne nicht.