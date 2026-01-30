Deutsche sind im Ausland für ihren langen Augenkontakt bekannt. Hierzulande weiß jedoch fast niemand, dass solche Blicke irritieren. Ein Erklärungsversuch.
Ob in der U-Bahn, im Wartezimmer oder an der Supermarktkasse: Für viele Menschen, die neu nach Deutschland kommen, ist der „German Stare“ der erste erlebte Kulturschock. So wird im Ausland der direkte und lange anhaltende Blickkontakt bezeichnet, den Deutsche auf andere Menschen werfen. Auf TikTok oder Reddit finden sich hunderte Beiträge und Erfahrungsberichte von Zugezogenen, die das deutsche Starren irritiert.