Kult-Sendung: Kölner Maus geht nach Brand in Reparatur-Kur

Nach einem Brandschaden hat sich die beliebte Titelfigur der „Sendung mit der Maus“ aus Köln in die Reparatur-Kur verabschiedet. „Wir sind froh, dass es der Maus jetzt bald wieder besser geht“, sagte der Leiter des WDR-Kinderprogramms, Matthias Körnich, am Freitag. Unbekannte hatten die 1,70 Meter hohe Figur in der Kölner Innenstadt am Wochenende angezündet. Dabei war die Maus an Kopf und rechter Seite beschädigt worden.