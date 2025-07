Kult-Italiener in Stuttgart: Stühle gestapelt, Hoffnung vertagt: Was passiert mit dem Il Pomodoro?

1 Das einst brummende Ristorante Il Pomodoro am Wihelmsplatz ist geschlossen. Foto: ubo

Weiße Bänke sind übereinander gestapelt, das verwaiste Il Pomodoro reißt eine trostlose Lücke in die brummende Gastrozeile am Wilhelmsplatz. Wie geht es weiter?











Wo früher der Duft von frischer Pasta und Pizza über den Gehsteig wehte, herrscht seit Wochen gähnende Leere. Das 1997 eröffnete Ristorante Il Pomodoro ist das, was man einen Kult-Italiener nennt. In seinen besten Tagen war es hier brummend voll. Seit Wochen aber sind die Türen geschlossen – ausgerechnet in der Sommerzeit, in der die Geschäfte am besten laufen. Das Erfolgskonzept des Traditionslokals lautete: Qualität zum günstigen Preis.