Wie heißt es so schön: Mannheim oder Stuttgart, Hauptsache, Italien. Jedenfalls hat Stuttgart nun sein erstes Spaghettieis-Mobil: „bechern & löffeln“. Das hat vor Kurzem seinen ersten Auftritt beim Trickfilm Festival gehabt und bietet seitdem die in Mannheim erfundene Spezialität, die in den vergangenen Jahren ein Revival unter deutschen Foodies gefeiert hat, wie keine andere ‚German Süßigkeit‘, auf allen möglichen Festchen und Festlichkeiten rund um die Landeshauptstadt an.

Das kulinarisch Spannende: Die beiden Macher, Nicolas Berner und Philipp Rühle, haben keinerlei Berührungsängste mit dem vermeintlichen Kulturgut BaWüs und probieren sich an verschiedensten Sorten aus. Es gibt klassisches Spaghettieis mit Vanilleeis, Sahne, Erdbeersoße und gehackter weißer Schokolade (klein: 5,80 Euro, groß: 7,90 Euro) es gibt das Ganze aber auch auf Basis von veganem Vanilleeis sowie veganem Matcha Eis. Wem Erdbeersoße zu langweilig ist, der kann sich auch fürs Olivenöl-Topping oder Kokosstreusel statt weißer Schokolade entscheiden. „Wir überlegen, ob wir auch noch ein Mangotopping anbieten“, sagt Berner. In Kombination mit Matcha-Eis käme das bei den Kunden der Gelateria Ice Ice Baby im Stuttgarter-Westen, wo sie ihr Eis fürs Spaghettieis-Mobil beziehen, sehr gut an.

Die Idee fürs Spaghettieis-Mobil kam Berner als er gemeinsam mit seinem Cousin vor einem Jahr eine Spaghettieis-Aktion im Café der Galerie Kernweine in Stuttgart-West veranstaltet hat. Die Aktion kam so gut an, dass der Stuttgarter beschloss, sich kurzerhand mit Philipp Rühle, der auch Lust auf ein bisschen Tapetenwechsel und frische Ideen in seinem Leben hatte, kurzerhand einen Sprinter zu kaufen, zu designen und mit „bechern & löffeln“ an den Start zu gehen.

Drei Monate Arbeit haben die beiden, von denen einer hauptberuflich Unternehmer in der Maschinenbau-Branche ist und der andere an der Kunst-Aka studiert, ins Mobil, Branding und alles drumherum gesteckt. Denn es gibt sogar schon Spaghettieis-Mobil-Fan-Shirts für Groß und Klein (können vor Ort erstanden werden) und ein Spaghettieis-Fahrrad, mit dem sie künftig kleinere Spots mit Spaghettieis versorgen wollen. Frei nach dem Motto: Wenn schon, dann mit Vollgas.

Mit Erdbeersoße kennt man das Spaghettieis - beim Spaghettieis-Mobil bechern & löffeln geht's aber auch mit Olivenöl-Topping und Salz. Foto: Petra Xayaphoum

Anzutreffen sein wird das Duo künftig jeden Donnerstag von 15 bis 21 Uhr am Feuersee in Stuttgart-West, außerdem wird aus dem Spaghettieis-Fahrrad montags bis samstags der Kronprinzplatz in Stuttgart-Mitte verpflegt. Und auch auf allen Stuttgarter Festle, die in diesem Jahr stattfinden, wie dem Henkersfest darf Eisbecher-gewordene Bella-Italia-Nostalgie natürlich nicht fehlen.