Neuer Food-Trend in Stuttgart: „bechern & löffeln“ bringt Spaghettieis im Sprinter – vom Klassiker bis zur veganen Matcha-Variante und Olivenöl-Topping statt Schoki. Wo hält das Mobil?
Wie heißt es so schön: Mannheim oder Stuttgart, Hauptsache, Italien. Jedenfalls hat Stuttgart nun sein erstes Spaghettieis-Mobil: „bechern & löffeln“. Das hat vor Kurzem seinen ersten Auftritt beim Trickfilm Festival gehabt und bietet seitdem die in Mannheim erfundene Spezialität, die in den vergangenen Jahren ein Revival unter deutschen Foodies gefeiert hat, wie keine andere ‚German Süßigkeit‘, auf allen möglichen Festchen und Festlichkeiten rund um die Landeshauptstadt an.