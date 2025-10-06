Künstliche Intelligenz im Sport: Eine KI hilft Fußballtrainern Zeit zu sparen

Das Reutlinger Start-up We Train Football bietet Trainern Übungen auf dem Handy an. 5000 Trainer sind schon dabei.
Zuerst half man bei der Suche nach Gegnern für Freundschaftsspiele – jetzt ist das Reutlingen Start-up einen gewaltigen Schritt weiter gekommen: Aus Matchplaner wurde We Train Football. Doch die Mannschaft ist immer noch dieselbe: Vier Fußballfreunde. Aus eigener Erfahrung wussten Sie um die Not der Amateurtrainer, die nicht nur einen Beruf bewältigen, sondern auch Zeit für Familie und Freunde brauchen. Diesen will We Train Football helfen, die knappe Zeit zu sparen – und dabei spielt auch Künstliche Intelligenz eine Rolle.