Künstliche Intelligenz: Eine gigantische Wette

Tech-Konzerne investieren unfassbare Summen in KI. Trotz des Booms fehlen belastbare Geschäftsmodelle. Die Risiken sind so atemberaubend wie die Chancen, meint Rainer Pörtner.
Wir sind Zuschauer, Profiteure, aber möglicherweise auch bald Opfer eines beispiellosen Wettrennens. Es ist vergleichbar mit dem Bau der Eisenbahn und dem Flug zum Mond, es könnte technologisch ein weiterer „Game Changer“ für die Menschheit werden. Es verschlingt unfassbar viel Geld – mit riesigen Chancen und ebenso großen Risiken.