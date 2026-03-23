Im Rilling-Areal in Bad Cannstatt sind auch seit einigen Jahren Künstler tätig. Eine der wenigen Verbliebenen verabschiedet sich nun mit ihrem Atelier.
Während nach dem Aus der Sekt-Kellerei Rilling in Bad Cannstatt die Zukunft des in die Jahre gekommenen Gebäudekomplexes noch unklar ist, bröckelt die Künstlerszene dort. Als eine der wenigen, die dort noch sind, verlässt nun auch die Cannstatter Künstlerin Christa Klebor das Areal. Ob hier einmal ein Konzertforum entsteht oder Wohnungen gebaut werden, ist offen. Zuletzt hat die Stadt überlegt, ob sie das Areal kauft.