KSK Music Open: „Mein Block“ im Dauerregen –Sido feiert sein Jubiläum in Ludwigsburg

„Mein Block“ im Dauerregen –Sido feiert sein Jubiläum in Ludwigsburg

1 Sido begeistert am Sonntag mehrere Generationen. Foto: Werner Kuhnle

Trotz Regens und defekten Mikros haben rund 9 600 Fans im Schlosshof gefeiert. Im Gespräch mit Fans wird deutlich, wie viele Facetten der Rapper hat – von Straßenrap bis Chartpop.











Link kopiert



Der Vorhang fällt, Sido steht mit seiner verchromten Totenkopfmaske auf der Bühne und eröffnet mit dem Song „Steig ein“ das Konzert bei den KSK Music Open im Ludwigsburger Schlosshof. In der Minute, als der Rapper auf die Bühne tritt, beginnt es zu regnen. Nein, es fängt an zu schütten. Und hört so schnell nicht wieder auf.