Kritik an Verkehrsplanung: BUND kämpft gegen Busspur-Rückbau in Stuttgart-Ost

In der Wagenburgstraße wird eine Busspur in Parkplätze umgewandelt. Der BUND kritisiert das Vorgehen der Stadt als möglicherweise rechtswidrig.

Weil ein Teil der Busspuren in der Wagenburgstraße in Stuttgart-Ost kaum genutzt wird, soll er bis zum kommenden Sommer in 16 Parkplätze, drei Carsharing-Stellflächen und einen Abstellbereich für acht Fahrräder umgewandelt werden. Gegen den von der Stadt geplanten Schritt regt sich jedoch Widerstand. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) spricht sich für den Erhalt der Busspur aus, fordert allerdings Modifikationen.

Busfahrer verzichten auf Spurwechsel Der Rückbau betrifft einen 190 Meter langen Abschnitt von der Haltestelle Wunnensteinstraße, stadtauswärts, bis kurz vor die Ostendstraße. Während Paketboten und Lieferdienste regelmäßig auf der Busspur ihre Fahrzeuge abstellen, sind auch bei Stau Busse der Linie 40 und 47 dort nur selten unterwegs. Nach Angaben des Amts für Stadtplanung und Wohnen wechseln die Busfahrer selbst im Stau nicht auf ihre eigene Spur. Sie sparen sich das Manöver nach rechts, weil sie wenig später nach links in Richtung Ostendplatz abbiegen müssen. An der Haltestelle Wunnensteinstraße müssen Verkehrsteilnehmer hinter den Bussen warten. Es entsteht eine Lücke, durch die die Busse die Kreuzung zur Ostendstraße auch ohne die Nutzung der Sonderspur in ein oder zwei Ampelphasen passieren können.

„Wenn die Busse die Spur nicht nutzen, müsse man Maßnahmen zur Optimierung prüfen und diese mit der SSB abstimmen“, sagt Thomas Baur, BUND-Sprecher des Kreisverbands Stuttgart. Sollte der Gablenberger Ortskern verkehrsberuhigt werden, müsse die Wagenburgstraße mehr Verkehr aufnehmen können. Er fordert, dass der öffentliche Nahverkehr in diesem Bereich beschleunigt wird. Außerdem befürchtet er, dass die Linien keine Pufferzeit mehr hätten und dadurch mögliche Tempo-30-Strecken verhindern könnten. Der Umweltschützer schlägt vor, die Verkehrsregelung am Ende der Busspur so zu ändern, dass Busse bevorrechtigt sind und stattdessen Autos, Lastwagen und Motorradfahrer die Spur in Richtung Talstraße wechseln müssen. Ein erhöhtes Unfallrisiko sieht Baur dadurch nicht und verweist auf eine ähnliche Stelle in der Heumadener Straße in Hedelfingen. Dort habe sich die Verkehrsregelung bewährt.

Außerdem ist der BUND-Sprecher irritiert, dass die Stadt den Rückbau bereits beschlossen hat. Er zweifelt an der Rechtmäßigkeit des Schrittes und hofft, dass der Gemeinderat ihn noch stoppt. Die Busspuren sind Teil der dritten Fortschreibung des Luftreinhalteplans des Regierungspräsidiums Stuttgart, im Herbst 2018 hatte das Gremium der Umsetzung zugestimmt. Zum aktuellen Vorgehen äußerte sich die Stadtverwaltung auf Nachfrage nicht, das Amt für öffentliche Ordnung verweist auf die nächste Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Technik am Dienstag, 24. Februar. Dort wird in einem mündlichen Bericht dargelegt, warum das Amt in dieser Weise entschieden hat.