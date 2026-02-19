Kritik an Verkehrsplanung: BUND kämpft gegen Busspur-Rückbau in Stuttgart-Ost

In der Wagenburgstraße wird eine Busspur in Parkplätze umgewandelt. Der BUND kritisiert das Vorgehen der Stadt als möglicherweise rechtswidrig.
Weil ein Teil der Busspuren in der Wagenburgstraße in Stuttgart-Ost kaum genutzt wird, soll er bis zum kommenden Sommer in 16 Parkplätze, drei Carsharing-Stellflächen und einen Abstellbereich für acht Fahrräder umgewandelt werden. Gegen den von der Stadt geplanten Schritt regt sich jedoch Widerstand. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) spricht sich für den Erhalt der Busspur aus, fordert allerdings Modifikationen.