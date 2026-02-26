Krisensitzung im Kanzleramt: Tricia Tuttle bleibt vorerst Berlinale-Chefin

Nach einem umstrittenen Auftritt bei der Preisverleihung steht die Zukunft der Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle auf dem Prüfstand. Bei einer Krisensitzung im Kanzleramt fiel keine Entscheidung. Derweil erhält die Festivalleiterin große Unterstützung aus dem eigenen Team.
Die Aufregung um das prestigeträchtigste Filmfestival Deutschlands reißt nicht ab. Wie unter anderem die "Tagesschau" meldet, fand am Donnerstagmorgen (26. Februar) im Kanzleramt eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung zur Berlinale statt - eine Entscheidung über die Zukunft der Intendantin Tricia Tuttle (Jahrgang 1970) blieb jedoch aus. Die Gespräche über die künftige Ausrichtung des Festivals werden in den kommenden Tagen fortgesetzt, wie ein Sprecher von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61) mitteilte.