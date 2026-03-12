Der Gewinn von Porsche ist drastisch eingebrochen. Das hat auch Auswirkungen auf die Bezüge des Vorstands – wer hat 2025 wie viel verdient?
Die Lage bei Porsche ist ernst. Der Gewinn des Sportwagenbauers aus Stuttgart liegt in Trümmern: Er ist im Vergleich zum Vorjahr um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro eingebrochen. Das bekommt jetzt auch der Vorstand zu spüren. Wer dem Gremium im vergangenen Jahr angehörte bekommt null Euro Jahresbonus für 2025. Das geht aus dem Vergütungsbericht der Porsche AG hervor.