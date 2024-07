Krieg in der Ukraine: Russland beschränkt Zugang zu 14 Grenzdörfern wegen ukrainischer Angriffe

Krieg in der Ukraine

1 Belgorods Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow. Foto: AFP/OLGA MALTSEVA

Russland will den Zugang zu Dörfern in der Region Belgorod beschränken. Dort sei die „operationelle Situation extrem schwierig“, so der Gouverneur der Region.











Wegen der anhaltenden Angriffe der ukrainischen Armee will Russland den Zugang zu 14 Dörfern in der Grenzregion Belgorod beschränken. Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, erklärte am Dienstag im Onlinedienst Telegram, dass „wir ab dem 23. Juli den Zutritt zu 14 Wohngebieten beschränken, wo die operationelle Situation extrem schwierig ist“. Es müssten „maximale Sicherheitsmaßnahmen“ ergriffen werden.