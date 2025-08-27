Krieg in der Ukraine: Russische Sommeroffensive gescheitert

Unter hohen russischen Verlusten stoppten ukrainische Soldaten bei der Stadt Pokrovsk die Angreifer und kesselten sie teilweise ein.
Viele glaubten an eine vernichtende Niederlage der Ukraine auf dem Schlachtfeld, als sich Anfang August russische Aufklärer durch die Verteidigungslinien nördlich des strategisch wichtigen Eisenbahnknotenpunkts Pokrowsk im Südosten der Ukraine schlichen. Überraschend waren die Russen in Dörfern aufgetaucht, hatten um sich geschossen und Handgranaten geworfen. „Russischer Durchbruch“ titelten Zeitungen und Nachrichtensendungen, malten westliche wie russische Politiker schwarz. Zum Monatsende sind die russischen Verbände nördlich von der Stadt gestoppt und weitgehend zurückgedrängt. Putins Sommeroffensive 2025 ist gescheitert.