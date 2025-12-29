Model Romina Palm meldet sich mit guten Nachrichten aus dem Krankenhaus. Sie hat die Operation "gut überstanden". Im Österreich-Urlaub hatte sie sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Doch am Abend wurden die Schmerzen schlimmer.
Model Romina Palm (26) meldet sich nach überstandener Kreuzbandoperation zurück. Am zweiten Weihnachtsfeiertag war sie im Skiurlaub in Österreich gleich bei der ersten Abfahrt gestürzt und hatte sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Operation am Sonntag verlief offenbar gut. "Huhu kleines Zeichen - OP gut überstanden. Hab jetzt wieder ein Kreuzband!", meldete sie sich kurz danach aus der Klinik bei ihren 1,3 Millionen Followerinnen und Followern.