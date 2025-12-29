Model Romina Palm meldet sich mit guten Nachrichten aus dem Krankenhaus. Sie hat die Operation "gut überstanden". Im Österreich-Urlaub hatte sie sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Doch am Abend wurden die Schmerzen schlimmer.

Model Romina Palm (26) meldet sich nach überstandener Kreuzbandoperation zurück. Am zweiten Weihnachtsfeiertag war sie im Skiurlaub in Österreich gleich bei der ersten Abfahrt gestürzt und hatte sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Operation am Sonntag verlief offenbar gut. "Huhu kleines Zeichen - OP gut überstanden. Hab jetzt wieder ein Kreuzband!", meldete sie sich kurz danach aus der Klinik bei ihren 1,3 Millionen Followerinnen und Followern.

Romina Palm: "Ich bin ehrlich.. jetzt hab ich Angst" In dem Clip, den sie dazu postete, zeigt sie einen Countdown von einem Tag vor der OP bis direkt danach. In den Stories gibt sie weiter Details preis. "Ich bin ehrlich.. jetzt hab ich Angst", heißt es unter anderem zu einem Foto kurz vor dem Eingriff. In einem weiteren Clip erzählt sie: "Ich habe vor Angst gezittert, aber wurde von jedem total süß beruhigt."

Offenbar hatte sie keine Vollnarkose, denn: "Mit dem Arzt hab ich noch paar Späße gemacht, während er in meinem Knie war", berichtet Romina Palm. Ein Slide weiter wird sie noch konkreter: "Hab mich doch dafür entschieden, zuzugucken. Ich erspare euch die Aufnahmen", schreibt sie und fügt hinzu: "Falls ihr auch mal die Chance habt: macht das. Schaut zu. Ist gar nicht ekelig."

Großeltern kümmern sich um Tochter Hazel

Und Baby Hazel?, werden eingefleischt Romina-Fans jetzt fragen. Die wenige Monate alte Tochter durfte ihre Mama natürlich auch schon besuchen, wie auf einem Foto zu sehen ist, auf dem sich die beiden im Krankenhausbett in den Armen liegen.

Am heutigen Montag darf sie das Krankenhaus wieder verlassen und auch fliegen. Doch dazwischen lag eine schmerzhafte Nacht, wie Romina in ihrer jüngsten Story noch berichtete. Die Schmerzen seien "gerade echt stark" und auch "mental" gehe es ihr "nicht blendend". Doch da musste sie nicht allein durch, denn ihr Partner Christian Wolf (30) verbrachte die Nacht bei ihr im Krankenhaus, währende Töchterchen Hazel bei Opa und Oma blieb.

Erst Kreuzbandriss im rechten Bein, nun am linken

Vor der Verletzung auf der Skipiste hatte sie noch in ihrer Instagram-Story berichtet, dass sie "ganz schön Schiss" vor dem Tag in den Bergen habe. Aber es werde "schon schief gehen". In einem Posting wünschte sich noch "Hals- und Beinbruch". Doch dann passierte schon nach wenigen Minuten das Unglück. Es seien einfach zu viele Menschen auf der Piste gewesen, erzählte Palm nach ihrem Sturz. Sie habe sofort gewusst, dass sie sich das Kreuzband gerissen habe. Denn das erlebte sie schon einmal: "Vor genau zehn Jahren war es das rechte Bein, jetzt das linke."

Nachdem sie ins Krankenhaus transportiert worden war, gab sich das Model zunächst stark. Später überkamen sie dann aber doch die Tränen. "Viele Pläne müssen sich jetzt ändern. Jetzt kommt sehr viel Physio auf mich zu." Zudem könne sie sich nun nicht 100 Prozent um ihre kleine Tochter Hazel kümmern, sorgte sie sich.

Romina Palm erreichte bei "GNTM" 2021 den vierten Platz und hat sich als Influencerin einen Namen gemacht. Sie war damals mit Stefano Zarrella (35) liiert, die Verlobung platzte jedoch Anfang 2023. Inzwischen ist sie mit Unternehmer Christian Wolf verlobt, mit dem sie im Mai ihr erstes Kind bekam.