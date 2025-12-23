Kreisverkehre in Fellbach: Zwei neue Minikreisel fürs Fellbacher Stadtzentrum

Kreisverkehre machen nicht nur die Oberbürgermeisterin glücklich: Im Zuge der Neuen Mitte Fellbach soll es statt Ampeln zwei Rundungen an der Bahnhof- und der Cannstatter Straße geben.
Für die künftige Neue Mitte in Fellbach stellen Stadt und Gemeinderat so langsam die Weichen. Das trifft verkehrlich gesehen gleich in mehrfachem Sinne zu. Zum einen tatsächlich mit einer neuen Weiche, die für die Verlegung der Stadtbahn-Endhaltestelle um 100 Meter gen Westen erforderlich ist. Die Station muss für die künftigen, doppelt so langen Stadtbahnzüge der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) ebenfalls verlängert werden, das ist an der derzeitigen Endstation allerdings nicht möglich.