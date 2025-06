Kreisligen A1 und A2 Enz/Murr: Sommerfußball nach verpasstem zweiten Platz

1 Dritas Spielertrainer Spetim Muzliukaj nahm die Niederlage beim TSV Heimsheim gelassen hin. Foto: Baumann

Die Lokalrivalen TSC Kornwestheim und Drita Kosova Kornwestheim beenden die Runde in ihren jeweiligen Staffeln als Dritter.











Noch vor ein paar Wochen schien alles angerichtet für einen ganz heißen vorletzten Spieltag für die beiden Vertreter in der Fußball-Kreisliga A aus Kornwestheim: Sowohl der TSC in der Staffel A1, als auch Drita Kosova in der Kreisliga A2 Enz-Murr mischten lange kräftig im Titelrennen mit, doch auf der Zielgeraden am vergangenen Sonntag ging es für beide Vereine um nichts mehr. Die Ergebnisse der vergangenen Woche hatten beide Kornwestheimer Mannschaften bereits aus dem Aufstiegsrennen katapultiert.