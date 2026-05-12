Kreisligen A1/2 Enz/Murr: Drita hat nach Sieg im Topspiel wieder Titelchancen in der A2

Drita Kosova Kornwestheim rückt auf einen Punkt an Spitzenreiter Renningen ran, der TSC bekommt eine 0:7-Klatsche und der SV Kornwestheim II holt in Unterzahl noch 3:3.
Die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A2 Enz-Murr ist wieder offen. Nach dem 3:2 (2:1)-Auswärtssieg am Sonntag bei Spitzenreiter Spvgg Renningen ist Drita Kosova Kornwestheim bis auf einen Zähler an diesen herangerückt. Bei noch drei ausstehenden Spieltagen spüren die zwischenzeitlich schon wie ein sicherer Aufsteiger wirkenden Renninger also plötzlich wieder den Atem des Verfolgers im Nacken. „Ja, wir haben es noch einmal spannend gemacht. Wir haben heute vor allem viel Herz auf den Platz gebracht“, frohlockte Drita-Spielertrainer Spetim Muzliukaj nach dem Abpfiff, ordnete das Ganze aber auch perspektivisch ein: „Für uns ist es jetzt ganz wichtig, die Spannung hochzufahren – auch im Hinblick auf die mögliche Aufstiegsrelegation.“ Diese würde man, so Renningen nicht mehr stolpert, sicher spielen, denn der Tabellendritte aus Weil der Stadt patzte zeitgleich und kann die Kornwestheimer jetzt nicht mehr von zweiten Rang verdrängen.