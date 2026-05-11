Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen: Sieg im Spitzenspiel – ABV Stuttgart vertagt Waldebene-Aufstieg

Der Spitzenreiter verliert nach elf Siegen mal wieder. Der KV Plieningen trennt sich von seinem Trainer. Drei A-Jugendliche gehen bei Degerloch voran. Und der erste Absteiger ist fix.
Die angedachte Meisterfeier des FSV Waldebene Stuttgart-Ost muss um mindestens eine Woche verschoben werden. Der KV Plieningen trennt sich nach der Ankündigung eines Wechsels umgehend von seinem Trainer, und der erste Absteiger steht fest. Der Blick auf die Spiele des 26. Spieltages der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2.