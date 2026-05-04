Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen: Schiedsrichter im Urlaub – MK Makedonija schießt Sportfreunde mit elf Toren ab

Weitere Schlagzeilen zum 25. Spieltag: Der TSV Rohr verpflichtet einen Ex-Oberliga-Spieler als neuen Trainer, und bei Germania Degerloch hält der Aushilfskeeper seine weiße Weste.
Das Kellerduell zwischen dem MK Makedonija Stuttgart und den Sportfreunden Stuttgart schreibt seine eigene Geschichte. Erst fehlt der Schiedsrichter, dann drehen die Gastgeber auf und machen es zweistellig. Derweil hakt der TSV Heumaden den Klassenverbleib ab, der TSV Rohr präsentiert einen Nachfolger für seinen Ttrainer Klaus Kämmerer, und mehrere überraschende Rückkehrer verleihen dem 25. Spieltag der Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2, eine besondere Note.