Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen: FSV Waldebene Ost krönt sich zum Meister, SV Sillenbuch holt neuen Trainer

Außer dem Titelgewinn für den FSV Waldebene Stuttgart-Ost stehen in der Fußball-Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen der nächste Absteiger und der künftige Sillenbucher Coach fest.
Der 27. Spieltag der Kreisliga A Stuttgart, Staffel 2, sorgte für Klarheit an beiden Enden der Tabelle: Der FSV Waldebene Stuttgart-Ost krönte sich im Spitzenspiel gegen den GFV Ermis Metanastis zum Meister und besiegelte damit den Aufstieg. Im Abstiegskampf steht der TSV Heumaden als zweiter Absteiger fest. Zudem gibt es Nachrichten vom Trainerkarussell beim SV Sillenbuch und KV Plieningen, während der MK Makedonija Stuttgart dem SV Hoffeld einen schwarzen Tag bescherte.