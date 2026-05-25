Kreisliga A1, Stuttgart/Böblingen: Tolle Fairplay-Aktion im Kellerduell – Beograd Stuttgart wird kampflos Meister

Mit dem TB Untertürkheim, der ein entscheidendes Tor „zurückgab“, steht nach dem 28. Spieltag der dritte Absteiger fest. Feuerbach muss auf 14 Berlin-Fahrer verzichten.
Zerrissen ist er, der 28. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 1, Stuttgart/Böblingen und immer noch nicht vollständig abgeschlossen. Am Mittwoch (20 Uhr) steht noch eine Partie an, die nun nicht mehr von Bedeutung ist: Der OFK Beograd Stuttgart empfängt den TV89 Zuffenhausen, ist aber ohne Schweißvergießen bereits Meister – Verfolger Türkspor Stuttgart hat entscheidend gepatzt.