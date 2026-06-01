Der GSV Pleidelsheim II ist endgültig gerettet, dafür muss der GSV Erdmannhausen nach sechs sieglosen Spielen jetzt auch um Klassenverbleib zittern.
In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr hat der zwischenzeitlich schon totgeglaubte TSV Benningen 1899 am vorletzten Spieltag tatsächlich sein Zwischenziel erreicht: „Jetzt haben wir das Endspiel, auf das wir hingearbeitet haben“, freute sich Trainer Gianni Bellarosa aus der Ferne, denn er weilt gerade in Urlaub. Ohne ihn schlug seine Mannschaft den TSC Kornwestheim deutlich mit 7:2 (5:0) und wahrte damit ihre Chance auf den Klassenerhalt. Dafür braucht es am kommenden Sonntag im ersten Schritt nun einen Sieg bei Dersim Ludwigsburg, das derzeit den Relegationsplatz innehat und das die Benninger dann verdrängen würden.