Kreisliga A1 Enz/Murr: Big Points für den GSV Pleidelsheim II im Kellerduell gegen Benningen

Dem GSV Höpfigheim fehlt das Spielglück. Der SGV Murr und Affalterbach liefern Pflichtsiege ab und der GSV Erdmannhausen holt sich eine Klatsche ab.
Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr hat die Mannschaft des GSV Pleidelsheim II mit einem 1:0 (1:0)-Auswärtssieg im Kellerduell beim T SV 1899 Benningen einen Big Point verbucht. Die spielentscheidende Szene ereignete sich kurz vor dem Halbzeitpfiff: Benningens Keeper Tim-Lukas Fraticelli räumte knapp vor der Strafraumgrenze rüde den auf sein Tor zustürmenden Pleidelsheimer Moritz Meier ab. Die nach Ansicht aller Beteiligten zwingend fällige Rote Karte ließ der Schiedsrichter aber aus unerfindlichen Gründen stecken.