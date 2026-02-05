Kreisliga A1 Enz/Murr: Affalterbachs Coach Dennis Grab will auch mal „ein Spitzenspiel gewinnen“

Den Affalterbachern fehlt für ein Topteam noch Gier und Wille. Deshalb wünscht sich das Trainerteam noch mehr Biss für die Rückrunde in der Kreisliga A Staffel1 Enz/Murr.
Das nennt man wohl Konstanz. Wie schon im Vorjahr haben die Fußballer des TSV Affalterbach auch diesmal die Hinrunde der Kreisliga A1 Enz-Murr als Tabellenvierter abgeschlossen. Neun Siege bei jeweils drei Remis und Niederlagen stehen zu Buche. Eine weitere Parallele zum vergangenen Winter: Die drei Spitzenteams TSV Grünbühl, VfB Neckarrems 1913 und SGV Murr sind mit acht, neun beziehungsweise zehn Punkten Vorsprung schon ein ganzes Stück enteilt.