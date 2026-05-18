Kreisliga A, Staffel 1, Stuttgart: Lakovic nimmt Maß und schießt Beograd Stuttgart Richtung Aufstieg

Der OFK Beograd Stuttgart gewinnt das Gipfeltreffen der Kreisliga A, Staffel 1, Stuttgart/Böblingen gegen den Zweitplatzierten Türkspor Stuttgart mit 4:3 und hat nun Matchball.
Das Gipfeltreffen hielt, was es versprochen hatte: sieben Tore, mehrere Wendungen und Spannung bis in die Schlussphase. Durch den 4:3-Heimerfolg über den Zweitplatzierten Türkspor Stuttgart machte Tabellenführer OFK Beograd Stuttgart einen großen Schritt in Richtung Titel und kann sich bei nun neun Punkten Vorsprung bereits am nächsten Spieltag den Meisterwimpel sichern.