Kreisliga A Staffel 1 Enz/Murr: Höpfigheims Coach fällt aus Frust vernichtendes Urteil über sein Team

Mit neuem Trainerduo schlägt der TSV Erdmannhausen den VfB Tamm, Affalterbach unterliegt überraschend dem TSC, SGV Murr müht sich zum Dreier und die Kellerkinder bleiben ohne Punkte.
Überraschend heftige Gegenwehr hatte der SGV Murr am Sonntag bei seinem 4:2 (2:2)-Auswärtssieg im Derby der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr beim GSV Pleidelsheim II zu brechen. Erst in der Nachspielzeit sicherte Tim Gassmanns Treffer zum 4:2-Endstand dem eigentlich haushohen Favoriten den Dreier. GSV-Trainer Gert Ranzinger verteilte daher nach dem Abpfiff viel Lob an seine Schützlinge: „Ich bin heute sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, die auf Augenhöhe war“. Wie so oft konnten sich die vor der Pause tonangebenden Murrer aber auf ihre Standardstärke verlassen: „Sie haben dreimal nach Eckbällen getroffen“, ärgerte sich Ranzinger.